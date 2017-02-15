Опрос: 46 процентов россиян симпатизируют Сталину

Число симпатизирующих Сталину россиян достигло исторического максимума за 16 лет. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в январе, с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к Сталину относятся до 46 процентов респондентов. В марте 2006 года таковых было 37 процентов, сообщает радио «Свобода».

Россияне стали также лучше относиться к Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Количество симпатизирующих Брежневу увеличилось за 11 лет с 39 до 47 процентов, а президенту Путину – с 76 до 83 процентов.

Самые нелюбимые россиянами государственные деятели, согласно результатам опроса социологов «Левада-центра», Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев.

Накануне были опубликованы данные «Левада-центра», согласно которым почти треть россиян считает, что жизнь в России при Путине стала лучше, чем когда-либо за последние 100 лет. Еще 29 процентов опрошенных назвали идеальным историческим периодом эпоху Брежнева.