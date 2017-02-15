Узбекские власти хотят сэкономить 25 миллиардов сумов путем урезания стипендий

В распоряжение редакции «Озодлика» оказалась копия указа президента Шавката Мирзияева, который предусматривает отказ от системы «дифференцированного обеспечения стипендий», действовавшей в системе высшего образования Узбекистана с 2001 года. Как следует из этого документа, Мирзияев поддержал предложение, направленное на его имя советником президента по фамилии А.Юнусходжаев. В случае внедрения новой системы оплаты, стипендии отличников могут сократиться до 55 процентов.

Слитый документ

Как стало известно из документа, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», президент Шавкат Мирзияев поддержал предложение уравнять все стипендии студентам вузов вне зависимости от их успеваемости и поручил внести изменения в соответствующие пункты устава об образовании в Узбекистане.

«Учесть внесенные предложения и донести их до образовательных учреждений на местах», – говорится в документе, зарегистрированном в общем отделе администрации президента 8 февраля.

Обязанности за исполнение указа возложены на премьер-министра Абдуллу Арипова.

Ответственный сотрудник Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана подтвердил нашему радио подлинность этого документа.

Однако редакции «Озодлика» не удалось полностью установить подлинность этого документа.

Несколько ответственных сотрудников Минобразования, с которыми удалось поговорить нашему репортеру, сообщили что, многим известно об этом документе, но практически никому неизвестен срок вступления его в силу.

Экономия средств

В тексте предложения, внесенного 18 января советником президента Юнусходжаевым, говорится, что «уравнение размеров стипендий устранит в вузах такое явление, как искусственное завышение оценок и оздоровит отношение между студентами и педагогами».

Несмотря на то, что в данном предложении речь идет о реформах в сфере образования, в тексте основное внимание обращено вопросу экономии государственных средств.

В предложении советника президента Узбекистана А.Юнусходжаев, направленного на имя Шавката Мирзияева, говорится, в частности, следующее:

«По предварительным расчетам, назначение всем студентам стипендий в размере 280.000 сумов и создание 3 процентного поощрительного фонда позволит сэкономить 51.964,8 млн. сумов».

В своем предложении он также утверждает, что вместе с тем предусматривается экономия 25 миллиардов 2,4 миллиона сумов бюджетных средств.

В предложении советника президента предусматривается сохранить действующий порядок выплаты Президентской стипендии, Государственных стипендий имени Беруни, Ибн Сино, Навои и Улугбека.

Однако обращение основного внимания в тексте предложения Юнусходжаева вопросу экономии бюджетных средств, кажется, не удовлетворило президента Мирзияев.

Вот как он ответил на предложение своего советника:

«Однако при установлении размеров стипендий нужно учитывать социальные вопросы. Вместе с экономией бюджетных средств в первую очередь необходимо учитывать вопрос о всесторонней поддержке малообеспеченных и нуждающихся в социальной защите студентов», – говорится в документе, зарегистрированном в общем отделе администрации президента 8 февраля.

«Кто-то рад, а кто-то нет»

Однако не все узбекские стундеты были рады новости об уравнении размеров стипендий:

– Кто-то был рад, а кто-то нет, услышав о том, что размер стипендий хотят уравнять. Еще некоторые говорят: «Ну слава богу, теперь нам не придется ходить за преподавателями, чтобы получить оценку», – говорит репортеру «Озодлика» один из студентов Узбекского государственного университета мировых языков.

Студент Ташкентского государственного экономического университета говорит нашему репортеру, что очень «негативно отнесся» к новости об уравнении размеров стипендий:

– Наши студенты очень негативно восприняли эту новость. Многие из них вынуждены работать после учебы. Если размер стипендий сократят, то им придется искать дополнительную работу. Стипендия была для нас мотиватором. Если новый документ вступит в силу, то снизится явка студентов, – сказал нашему репортеру студент Ташкентского государственного экономического университета.

Ежегодно базовые нормативы текущих затрат на обучение одного студента-бюджетника вуза утверждаются Министерством финансов и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Согласно государственному бюджету Узбекистана на 2017 год, утвержденному Сенатом Олий Мажлиса 13 декабря 2016 года, 60 процентов госбюджета страны (28 триллионов сумов – или приблизительно 8 миллиардов 700 миллионов долларов США) будет направлено на развитие социальной сферы, еще 60 процентов – на развитие сферы образования.

По официальным данным Государственного тестового центра, количество желающих поступить в вузы Узбекистана достигло рекордных показателей: поступило 663 298 документов от абитуриентов.

Ожидается, что в 2017 году этот показатель может вырасти.

На сегодняшний день в Узбекистане студенты с удовлетворительными оценками получают стипендию в размере 255 тысяч сумов, отличники – до 507 тысяч сумов.

При использовании наших материалов ссылка на «Озодлик» обязательно