Бывший премьер Кыргызстана выдвинут кандидатом в президенты

Вторая крупнейшая партия в парламенте Кыргызстана выдвинула бывшего премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова своим кандидатом на президентских выборах этой осенью. Решение об этом единогласно принято в ходе встречи партии «Республика – Ата Журт» вчера в Бишкеке. 47-летний Бабанов занимал пост премьер-министра в 2011-2012 годах.

«Республика – Ата Журт» занимает 28 из 120 мест в парламенте и не входит в правящую коалицию, включающую Социал-демократическую партию (СДПК) президента Алмазбека Атамбаева, партию «Кыргызстан» и «Бир Бол». Несмотря на то, что формально партия Бабанова считается оппозиционной, ее руководство не высказывало критики по отношению к правящей коалиции.

Двое других известных деятелей – бывший премьер-министр Темир Сариев, возглавляющий партию «Ак-Шумкар», и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев также заявляли о планах участвовать в президентской гонке.

По законодательству Кыргызстана, президент избирается на один срок, что не позволяет действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву выдвигать свою кандидатуру на выборах, дата проведения которых, как ожидается, будет объявлена в ближайшие несколько месяцев.