В Самаркандской области 14-летний подросток обвиняется в педофилии

Ученик 9 класса из кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области Узбекистана арестован по обвинению в изнасиловании семилетней девочки.

Как сообщает интернет-издание Ц-1, 14-летний Зухриддин Р. был взят под стражу 10 февраля. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении ученицы первого класса (имя редакция не приводит по этическим соображениям).

Сообщается также, что оба – и подозреваемый и жертва – учились в одной школе, № 11, кишлака Чигатай Каттакурганского района Самаркандской области.

Как сообщил Ц-1 старший инспектор по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Каттакурганского района капитан Абдухаким Саттаров, сексуальное насилие произошло 8 февраля.

По словам Саттарова, арестованный подросток завлек в укромное место пришедшую в школу девочку, совершив насилие, он запугал ребенка, запретив ей рассказывать кому-либо о произошедшем.

«Сейчас дело всесторонне изучается. Как известно, Зухриддин из числа трудновоспитуемых, родители его находятся на заработках в России, а воспитывался он дедушкой. Девочка сейчас проходит лечение в Каттакурганской районной больнице», – рассказал Саттаров.

Для изучения социальной стороны дела, кроме медицинской комиссии, создана комиссия из представителей общественности, добавил он.

Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы Самаркандской области, в результате насилия девочка лишилась девственности и получила неопасные для жизни ранения.

Сейчас в отношении задержанного подростка Каттакурганским УВД возбуждено уголовное дело по статье 118, часть 2 («Изнасилование») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Если не учитывать возраст обвиняемого, согласно закону страны, изнасилование лица, не достигшего 14 лет, наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет.

С момента огласки случившегося сотрудники Каттакурганского отдела народного образования начали брать с родителей малолетних детей расписки, что они не будут отпускать их в школу без сопровождения взрослого.