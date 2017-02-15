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Новости

Ошские власти не дали отпраздновать школьникам День святого Валентина

Школьницы возвращаются домой. Ошская область. Иллюстративное фото.

Школьницы возвращаются домой. Ошская область. Иллюстративное фото.

Ошское городское управление образования запретило праздновать в школах День святого Валентина. Власти опасались возникновения конфликтов среди школьников. Об этом сообщает интернет-издание Kloop.kg.

Запрет коснулся не только проведения мероприятий, но и возможности обмена поздравительными открытками и подарками среди школьников. При этом, за нарушение запрета не предусмотрено какое-либо наказание.

Пресс-секретарь городского управления образования Искандер Камчиев сказал в интервью Kloop.kg, что цель запрета – предупреждение «негативных последствий» увеселительных мероприятий в стенах школ.

«После дискотек школьники могли продолжить праздновать дальше, что могло привести к конфликтам или каким-либо инцидентам», – сказал он.

По его словам, такой запрет на празднование Дня всех влюбленных действует в школах Оша уже второй год.

«Мы не можем, конечно, выгнать детей из школы из-за нарушения запрета. Поэтому мы заранее через классных руководителей проводили разъяснительные работы с целью объяснения, почему этот запрет вводится», – сказал он.

В Оше 54 государственных средних школы, где обучается около 80 тысяч учеников.

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