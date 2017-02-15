WU опровергла информацию о введении ограничений на денежные переводы из Туркменистана

Компания Western Union опровергла информацию о введении ограничений на денежные переводы из Туркменистана и получение населением денежных средств отправленных из-за рубежа, сообщает информационный портал CA-NEWS, ссылаясь на поступившее в редакцию заявление компании.

Об ограничениях на выдачу денежных средств, отправленных в Туркменистан, посредством международной системы быстрых денежных переводов Western Union стало известно в конце января.

Напомним, что 25 января издание «Альтернативные новости Туркменистана» сообщило о том, что офисы компании срочных денежных переводов Western Union в Туркменистане отказываются выплачивать присланные получателям средства, если у тех имеются счета в местных банках и пластиковые карты. «Сотрудники говорят, что отправителю следует переводить деньги на счет получателя в банке», – отметило издание со ссылкой на свои источники в Мары и Туркменабаде. Издание также сообщало о требованиях при выдаче денег копии паспорта отправителя, справки подтверждающей родство, а также справки с указанием дохода отправителя, который не должен быть ниже суммы отправленных средств.

Информацию о том, что денежные средства, отправленные через систему быстрых денежных переводов Western Union в Туркменистане вовремя получить не возможно, подтвердили и граждане Туркменистана, работающие в Турции. По словам одного из собеседников Радио «Азатлык» (Туркменской редакции радио «Свобода»), деньги, отправленные родственнику в Мары были получены им только через десять дней, через туркмено-турецкий банк и в манатах, а время ожидания было связано с процессом перевода денег на банковский счет.

Тогда же «Азатлык» попытался выяснить подробности и уточнить причину новых ограничений в получении денег, поступающих жителям Туркменистана из-за рубежа и обратилось в офис Western Union в Ашхабаде. Сотрудник, ответивший на звонок, сообщил, что информацию по телефону предоставить не может, а для получения разъяснений человек должен прийти лично и с паспортом. Как уточнил сотрудник Western Union сумма перевода выдается получателю только в манатах.

Согласно сообщению, распространенному информационным порталом CA-NEWS 14 февраля, компании Western Union в своем заявлении сообщает: «Информация о том, что Western Union ввела ряд ограничений на отправку из Туркменистана и выдачу поступивших в страну денежных переводов не соответствует действительности, поскольку компания со своей стороны не вводила какие-либо ограничения».

«Мы предполагаем, что упомянутые ограничения связаны с требованиями местного законодательства Туркменистана. Такие ограничения находятся вне контроля Western Union, и компания не может оказывать какое-либо влияние на исполнение банками требований закона или иного нормативного акта», – подчеркивается в тексте. В информации, также сообщается, что компания Western Union не имеет собственных офисов на территории Туркменистана и осуществляет свою деятельность через офисы банков-партнеров.

АКБ «Сенагат» является одним из партнеров Western Union в Туркменистане с 2001 года.

В Туркмено-турецком банке сообщили, что гражданам Туркменистана деньги выдаются только в манатах, иностранным гражданам деньги выдают в долларах, но для этого нужны копия паспорта и справка о доходах.

14 февраля Радио Азатлык обратилось в отделение Western Union в банке «Туркменбаши». В офисе банка ответили, что информация о том, что не возможно получить перевод в виде наличных, при отсутствии банковского счета и пластиковой карты не соответствует действительности. Но при этом добавили «получатель должен прийти с паспортом, мы проверим его документы и, если все в порядке, он сможет получить деньги отправленные ему в валюте».

Компания Western Union подчеркивает, что не давала каких либо указаний или рекомендаций банкам-партнерам не выдавать денежные средства наличными при наличии у получателя счета или осуществлять выплату денежных переводов на счета клиентов, сообщает информационный портал CA-NEWS. В информации также сообщается, что Western Union не планирует сворачивать свою деятельность в Туркменистане.