Правительство Великобритании не поддержало отмену визита Трампа

Правительство Великобритании не поддержало петицию с призывом об отмене государственного визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство. В правительстве заявили, что уважают взгляды, изложенные в петиции, сообщает Би-Би-Си, но все равно ждут Трампа в Великобритании.

Петицию подписали более 1,8 миллиона человек. В ней говорится, что визит Трампа поставит королеву Елизавету II в неловкое положение.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским.