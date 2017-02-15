Президентом Франции может стать Макрон – по данным опросов

Французские избиратели считают, что в случае выхода во второй тур президентских выборов победу может одержать независимый кандидат, политик левого толка Эммануэль Макрон. По данным последних опросов, его могут поддержать 63 процента избирателей, тогда как лидера ультраправых Марин Ле Пен – только 37 процентов.

По опросам, лидером первого тура по-прежнему остается Марин Ле Пен (26 процентов голосов), на втором месте – Макрон (22 процента), на третьем кандидат консерваторов Франсуа Фийон (21 процент).

13 февраля руководитель движения «Вперед!», в которое входит Макрон, – Ришар Ферран призвал правительство принять меры против попыток повлиять на президентские выборы. Ферран заявил, что сайт Макрона подвергается российским кибератакам, а российские СМИ – RT, «Спутник» и другие распространяют «фейковые новости» про движение «Вперед!».

Телеканал RT выразил возмущение в связи с такими обвинениями и категорически отверг свою причастность к распространению «фейковых новостей» – как в целом, так и в отношении Эммануэля Макрона и предстоящих выборов во Франции.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая.