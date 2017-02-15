Белый дом объяснил отставку генерала Флинна «утратой доверия»

Президент Дональд Трамп попросил советника по национальной безопасности Майкла Флинна уйти в отставку из-за «размывания уровня доверия», связанного с его телефонными разговорами с послом России в Вашингтоне, но не в связи с тем, что ситуация представляла собой «юридическую проблему». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер менее чем через 24 часа после того, как Флинн подал в отставку из-за обвинений в том, что он ввел в заблуждение должностных лиц администрации Трампа о своих декабрьских телефонных разговорах с послом России Сергеем Кисляком.

В то время тогдашний президент США Барак Обама готовил новые санкции против Москвы в ответ на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года. Флинн первоначально сказал вице-президенту Майку Пенсу, что не обсуждал санкции с Кисляком. Но в своем письме об отставке Флинн признался, что предоставил Пенсу и другим «неполную информацию» о телефонных звонках.

Спайсер сообщил на брифинге 14 февраля, что Трамп изучал ситуацию, сложившуюся с Флинном в течение нескольких недель и в конечном счете попросил его об отставке из-за «вопроса о доверии».