Отчет: В Узбекистане насчитывается 12800 заключенных по религиозным мотивам, многим угрожают пытки

Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) опубликовала ежегодный доклад по соблюдению свободы религии в мире, в котором внесла Узбекистан в число «стран, вызывающих особое беспокойство». В документе отмечается, что в стране насчитывается «12800 заключенных по религиозным мотивам, и многим из них находятся под угрозой пыток».

Согласно докладу, 84 религиозных заключенных содержатся в одиночных камерах. Авторы также сообщили о массовых арестах в 2015 году трудовых мигрантов, возвращающихся из России, Турции, Европы и США по подозрению в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Судьба по меньшей мере 200 из арестованных неизвестна.

Правительство утверждает, что многие задержанные связаны с такими экстремистскими группировками, как «ваххабизм» или «джихадизм», но часто не дает никаких доказательств, отмечается в докладе. «Несмотря на заявления узбекского правительства, пытки все еще применяются в тюрьмах, изоляторах и милицейских участках, и, по сообщениям включают в себя угрозу или применение насилия, включая изнасилования, а также использование противогазов», – отмечается в документе.

В докладе авторы рекомендуют правительству США создать обязательное соглашение с узбекским правительством, и если Узбекистан не выполнит свои обязательства по свободе религий, ввести санкции. Госдепартаменту США рекомендовали внести Узбекистана в число «стран, вызывающих особое беспокойство».

Авторы также призывают правительство Узбекистана согласиться на визиты специальных докладчиков ООН по вопросам свободы религии, а также обеспечить полные и необходимые условия для таких визитов.