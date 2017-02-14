В Малайзии убит «гражданин КНДР», возможно – брат Ким Чен Ына

Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

Ким Чон Нам – единокровный брат нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, ранее считался наиболее вероятным преемником Ким Чен Ира. Однако, много лет назад он покинул Северную Корею.

В малайзийской полиции сообщили агентству Reuters, что гражданин Северной Кореи скончался по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Личность этого человека не установлена.