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Новости

В Малайзии убит «гражданин КНДР», возможно – брат Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными летчиками на секретной базе, 21 декабря 2016 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными летчиками на секретной базе, 21 декабря 2016 года.

Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

Ким Чон Нам – единокровный брат нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына, ранее считался наиболее вероятным преемником Ким Чен Ира. Однако, много лет назад он покинул Северную Корею.

В малайзийской полиции сообщили агентству Reuters, что гражданин Северной Кореи скончался по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Личность этого человека не установлена.

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