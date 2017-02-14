Аблязова вновь вызывают на «допрос» в Астану

Казахстанского банкира и оппозиционера Мухтара Аблязова, находящегося за границей, вновь вызывают «на допрос» в Астану. Согласно опубликованному 14 февраля заявлению антикоррупционной службы, Аблязова просят явиться на допрос в Астану не позднее 15 февраля. Об этом передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

В опубликованном 14 февраля заявлении Национального бюро по противодействию коррупции говорится, что продолжается расследование «по фактам хищения более семи миллиардов долларов преступным сообществом», в создании которого обвиняют бывшего председателя совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова.

В заявлении говорится, что деяния подозреваемого Аблязова квалифицируются по статьям «Создание и руководство преступным сообществом», «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем», «Незаконное использование денежных средств банка», а также по статьям о присвоении и растрате имущества и злоупотреблении полномочиями.

В декабре Мухтар Аблязов вышел из французской тюрьмы, где он находился с лета 2013 года. Госсовет Франции отменил принятое правительством решение о выдаче Аблязова России, сославшись на то, что его преследуют по политическим мотивам.

Антикоррупционная служба сообщает, что Аблязову необходимо до 15 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции в Астане «для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий». Ранее Аблязов вызывался антикоррупционной службой на 10 февраля «на допрос», «однако в назначенное время не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке», говорится в заявлении бюро.