Обновлен руководящий состав компании UMS

Обновлен руководящий состав мобильного оператора UMS, сообщили Gazeta.uz 14 февраля в пресс-службе компании.

Генеральным директором UMS стал Сражитдин Фахрутдинов, ранее возглавлявший производственное предприятие телекоммуникационного оборудования TELMAX ELECTRONIKS, входящее в структуру АК «Узбектелеком».

Сражитдин Фахрутдинов – выпускник Ташкентского электротехнического института связи, по специальности инженер связи. Ранее также руководил открытым акционерным обществом «Коинот».

Техническим директором UMS назначен Собир Арипов, бывший заместитель директора Huawei Tech Investment Tashkent.

Собир Арипов окончил Ташкентский электротехнический институт связи по специальности «Телекоммуникации». В разные годы возглавлял отдел по бизнес-планированию, маркетинговое направление компании Huawei Tech Investment Tashkent. Ранее также работал специалистом по открытию представительств компании Huawei Technologies (КНР) и развитию ее бизнеса в государствах Центральной Азии и Восточной Европы.

Компания Universal Mobile Systems была создана в 2014 году после подписания МТС и Узбекистаном мирового соглашения об урегулировании всех взаимных претензий. Доля МТС в СП составляет 50,01%, доля Государственного унитарного предприятия «Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения» (структура Госкомсвязи Узбекистана) – 49,99%.