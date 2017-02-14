Туркменистан могут вернуть в список «стран, вызывающих особое беспокойство»

Госдепартаменту США рекомендовали внести Туркменистан в число «стран, вызывающих особое беспокойство». Об этом со ссылкой на Комиссию США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) сообщил сайт Гундогар.

USCIRF, являющийся независимым консультативным органом правительства США, осуществляет мониторинг соблюдения свободы религии в мире и разработку политических рекомендаций для президента, госсекретаря и Конгресса США. Отчет комиссии за 2016 год был опубликован в конце прошлой недели.

Отчет охватывает период с 1 февраля 2015 г. по 29 февраля 2016 г., хотя в некоторых случаях в нем упоминаются значительные события, имевшие место и в более поздний период.

В разделе, посвященном Туркменистану, отмечается, что «правительство продолжает предъявлять к религиозным организациям обременительные требования по регистрации, строго контролирует деятельность зарегистрированных организаций, запрещает и карает незарегистрированные организации за их деятельность», в связи с чем USCIRF рекомендует Госдепартаменту США вновь зачислить Туркменистан в категорию «стран, вызывающих особое беспокойство».

В частности, комиссия рекомендует правительству США оказать давление на правительство Туркменистана с требованием освободить всех узников совести и гуманно обращаться со всеми заключенными, разрешая им иметь доступ к семьям, наблюдателям за соблюдением прав человека, адекватному медицинскому обслуживанию и адвокатам.

В Туркменистане десятки людей находятся в тюрьмах по религиозным обвинениям. Обычно таким заключенным не допускаются родные и близкие и об их судьбе ничего неизвестно.

Кроме того в Туркменистане есть десятки политических заключенных и жертв так называемых насильственных исчезновений, о чьих судьбах становится известно только после их смерти и тела возвращают родным.