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Новости

Япония против решения Москвы дать названия спорным островам

Ёсихидэ Суга, секретарь кабинета министров Японии.

Ёсихидэ Суга, секретарь кабинета министров Японии.

Японские официальные лица заявили, что они подали протест против решения Москвы дать названия пяти ранее безымянным островам спорной гряды, известной в России как Южные Курилы. «Это неприемлемо и это противоречит позиции Японии. Мы направили ноту протеста России по дипломатическим каналам», – сказал Ёсихидэ Суга, секретарь кабинета министров Японии на пресс-конференции 14 февраля. Официальный Токио называет эти острова северными территориями.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе дал названия пяти островам. Агентство ТАСС сообщило, что острова названы в честь генерала Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии в 1945 году; генерала Алексея Гнечко, командовавшего десантной операцией на Курильских островах в 1945 году; советского дипломата Андрея Громыко, который был министром иностранных дел Советского Союза с 1957 по 1985 год; бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова; Анны Щетининой, первой женщины-капитана корабля дальнего плавания.

Советские войска захватили гряду островов в 1945 году после капитуляции Японии. Из-за территориального спора две страны отказываются от подписания послевоенного мирного договора. Япония пытается разрешить спор в начавшихся переговорах с Россией. Ёсихидэ Суга заявил, что инцидент не повлияет на эти переговоры.

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