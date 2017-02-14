Япония против решения Москвы дать названия спорным островам

Японские официальные лица заявили, что они подали протест против решения Москвы дать названия пяти ранее безымянным островам спорной гряды, известной в России как Южные Курилы. «Это неприемлемо и это противоречит позиции Японии. Мы направили ноту протеста России по дипломатическим каналам», – сказал Ёсихидэ Суга, секретарь кабинета министров Японии на пресс-конференции 14 февраля. Официальный Токио называет эти острова северными территориями.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе дал названия пяти островам. Агентство ТАСС сообщило, что острова названы в честь генерала Кузьмы Деревянко, который подписал акт о капитуляции Японии в 1945 году; генерала Алексея Гнечко, командовавшего десантной операцией на Курильских островах в 1945 году; советского дипломата Андрея Громыко, который был министром иностранных дел Советского Союза с 1957 по 1985 год; бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова; Анны Щетининой, первой женщины-капитана корабля дальнего плавания.

Советские войска захватили гряду островов в 1945 году после капитуляции Японии. Из-за территориального спора две страны отказываются от подписания послевоенного мирного договора. Япония пытается разрешить спор в начавшихся переговорах с Россией. Ёсихидэ Суга заявил, что инцидент не повлияет на эти переговоры.