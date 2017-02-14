Сенат США утвердил Мнучина на пост министра финансов

Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина в должности министра финансов. Его поддержали 53 сенатора, 47 проголосовали против, сообщает информационное агентство Reuters.

Единственным представителем Демократической партии, поддержавшим Мнучина, оказался сенатор от Западной Виргинии Джо Манчин. Поздравляя Мнучина с назначением, президент США Дональд Трамп сравнил его с античным царем Мидасом, который обладал способностью превращать в золото все, к чему прикасался.

Стивен Мнучин 17 лет проработал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Позднее он основал собственную компанию, которая финансировала производство ряда голливудских фильмов («Аватар», «Безумный макс», «Гравитация»).

В 2008 году в разгар ипотечного кризиса в США из-за невыплат по кредитам банку, совладельцем которого был Мнучин, десятки тысяч человек лишились жилья. В 2016 году он стал членом предвыборной команды Дональда Трампа и отвечал в ней за финансовые вопросы. Его состояние оценивается Forbes в триста миллионов долларов.