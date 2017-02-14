Клиенты «Абу Сахий» смогли получить свой груз, привезенный из Турции

Предприниматели, непосредственно имеющие отношение к «Абу Сахий», который обеспечивал рынки Узбекистана импортными товарами, сообщили «Озодлику» о том, что товары, привезенные из Турции до начала проверок деятельности этой компании, начали выдавать их владельцам. Однако, по их словам, груз, привезенный из Китая, до сих пор остается на узбекско-кыргызской границе.

Импортный товар выдают, но не всем

По словам собеседников «Озодлика», в конце минувшей недели среди узбекских предпринимателей, которые с начала этого года не могли получить свой товар, привезенный из Китая и Турцию через компанию «Абу Сахий», распространились слухи о том, что компания начала выдавать владельцам их товар, привезенный из-за границы.

В целях изучения этой информации репортер «Озодлика» связался по телефону с Государственным таможенным комитетом Узбекистана.

– Прошло уже 2-3 дня, как разрешили выдавать товары в прежнем порядке. Процедура растаможки осталась прежней, предприниматели уже получают свой товар, – заявил нашему репортеру сотрудник Государственного таможенного комитета.

Однако он не стал уточнять другие подробности этой информации, в частности, вопрос о том, товары, отправленные из каких стран мира, и в какое время, начали выдавать узбекским предпринимателям.

Некоторые узбекские предприниматели сообщили «Озодлику», что на прошлой неделе смогли получить свой товар, отправленный из Турции в Узбекистан до начала проверок деятельности «Абу Сахий».

– Товары выдают в основном на складе «Абу Сахий» карго, который находится в Чиланзарском районе. Лично я два дня назад смог получить свой товар, отправленный из Турции. Ничего не изменилось, я получил свой груз, заплатив по 5,5 долларов за килограмм, – сообщил «Озодлику» один из ташкентских предпринимателей, в начале нового года отправивший свой товар из Турции.

Однако, по словам другого узбекского предпринимателя, товары, отправленные из Китая в Узбекистан через службу «Абу Сахий» карго, до сих пор не выданы владельцам.

– Среди нас есть те, которые смогли получить свой товар. Товары выдали только тем, чей груз поступил ранее, и которые не могли получить его из-за проверок. Вчера мой друг сходил на склад «Абу Сахий» в Ташкенте. Он до сих пор закрыт. Из Китая еще товар не поступил, – сообщил нашему репортеру узбекский предприниматель, импортирующий китайский товар через службу «Абу Сахий» карго.

Дорога для китайских товаров пока закрыта

13 февраля сотрудники представительства «Абу Сахий» в Китае сообщили нашему радио, что ситуация с отправкой товаров из этой страны в Узбекистан до сих пор не изменилась. По их словам, после начала проверок деятельности компании, груз, отправленный из Китая, скопился на узбекско-кыргызской границе.

В беседе без микрофона с репортером «Озодлика» сотрудник таможенной службы на КПП «Дустлик», который связывает города Андижан и Ош, сообщил, что через границу проходит много грузовых машин, но Узбекистан до сих пор не открыл свои границы для фур, загруженных товарами компании «Абу Сахий».

Другой сотрудник таможенной службы, работающий на кыргызской стороне, подтвердил нашему репортеру информацию о том, что фуры «Абу Сахий» еще не тронулись с места.

По причине того, что крупные и мелкие торговцы на рынках Узбекистана в течение нескольких лет импортируют товар в основном через «Абу Сахий», приостановка деятельности карго-службы этой компании, практически парализовала деятельность большинства узбекских предпринимателей.

Торговцы в Ташкенте и Ташкентской области пожаловались нашему радио на то, что у большинства у них заканчивается товар, полученный до нового года. По словам торговцев, если в ближайшее время они смогут получить новый товар, многие из них разорятся.

Как сообщили нашему радио на анонимных условиях некоторые узбекские чиновники, после нового года Генеральная прокуратура, Налоговая инспекция и Государственный таможенный комитет Узбекистана начали проводить совместную проверку деятельности компании «Абу Сахий».

На прошлой неделе представители Налоговой инспекции и Государственного таможенного комитета сообщили «Озодлику», что компания «Абу Сахий» годами занижала стоимость, ввозимого импортного товара, и практически не платила за них налоги и таможенные пошлины. По их информации, товары, завезенные компанией «заморожены» до окончания проверок деятельности «Абу Сахий, и будут оставаться на территории Кыргызстана.

Однако владелец компании «Абу Сахий» Тимур Тилляев, являющийся младшим зятем покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, назвал эти сообщения «безосновательными» и опроверг информацию о начале проверок деятельности его компании.

В связи с тем, что компания «Абу Сахий» имеет большую долю на рынке импортных товаров в Узбекистане, на сегодняшний день на базарах страны наблюдается дефицит и рост цен на импортные товары. Репортер «Озодлика» обратился 13 февраля к адвокату семьи Тилляевых с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как только наша редакция получить ответ от адвоката семьи Тилляевых, мы представим его вниманию наших читателей.

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