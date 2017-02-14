В России уроженца Кыргызстана обвиняют в участии в захвате Идлиба

В России уроженца Кыргызстана судят по обвинению в связях с сирийским ответвлением «Аль-Каиды». Уроженцу кыргызского города Ош 19-летнему Исламжону Захидову предъявлены обвинения в создании террористической организации и участии в ее деятельности.

Рассмотрение дела Исламжона Захидова, обвиняемого в участии в экстремистской группировке «Джебхат ан-Нусра» и в участии в захвате сирийского города Идлиб, а также в прохождении подготовки, на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал Московский окружной военный суд, сообщили в понедельник российские СМИ. Сообщается, что Захидов в суде предъявленные ему обвинения признал.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых органах сообщает, что Захидов, получивший российского гражданство около десяти лет назад после переезда в Россию, в феврале 2015 года перешел турецко-сирийскую границу, в апреле 2016 года Захидов вновь прибыл в Турцию и 31 мая 2016 года был депортирован в Россию, после чего его задержали сотрудники сил безопасности.

По информации источника РИА «Новости», уголовные дела также возбуждены в отношении родственников Захидова.