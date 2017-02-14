Совет Безопасности ООН осудил северокорейские ракетные испытания

В понедельник вечером Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решительно осудил последние испытания баллистических ракет Северной Кореей.

Совет Безопасности предупредил о что, будут предприняты «новые значительные меры», если Пхеньян не прекратит испытаний ракетного и ядерного оружия. Поводом для заявления Совета Безопасности стали запуски северокорейских баллистических ракет 19 октября 2016 года и 11 февраля нынешнего года. В заявлении говорится о том, что работы по созданию средств доставки ядерного оружия противоречат резолюциям ООН и ведут к эскалации напряженности. В нем содержится призыв к странам-членам всех членов ООН выполнить шесть резолюций по северокорейским санкциями, принятым Советом Безопасности с 2006 года.

Ранее резкие заявления в адрес КНДР сделали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп, пообещавший «решительно» ответить на действия Пхеньяна. «Северная Корея представляет собой очень большую проблему», – подчеркнул Дональд Трамп.

Последние ракетные испытания свидетельствуют о том, что Северная Корея постепенно совершенствует свои баллистические ракеты, сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Ракета средней дальности, запушенная 11 февраля с наземной пусковой установки, обладает большим радиусом действия, чем прототип этой ракеты, созданный для запусков с подводных лодок. На этом типе ракет впервые применен твердотопливный двигатель, на заправку которого уходит значительно меньше времени, чем на заправку жидкотопливных ракет, что уменьшает возможности обнаружить подготавливаемую к запуску ракету с помощью спутников.

В прошлом году Северная Корея осуществила 2 ядерных взрыва и более 20 ракетных пусков. В ходе последнего испытания ракета пролетела около 500 километров до падения в Японском море.