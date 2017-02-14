Снимок убийцы российского посла получил премию World Press Photo, самую престижную в фотожурналистике

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи стал победителем ежегодного конкурса World Press Photo, самого престижного в мире фотожурналистики. Озбиличи – автор знаменитого снимка Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы российского посла Андрея Карлова.

Снимок был сделан в Стамбуле 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Центре современного искусства.

«Я подумал, что фотография посла на выставке может понадобиться для архива, – рассказывал фотограф. – Я подошел поближе к Карлову и сделал несколько снимков. И вдруг я услышал громкий выстрел. Очень громкий, как в кино или в театре. Всего я услышал пять выстрелов, люди побежали. Я навел камеру на стрелявшего и сделал его фото».

Как оказалось, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Убийство он объяснил недовольством политикой России в Сирии и местью за Сирию и за Алеппо. Стреляя, он кричал «Аллах Акбар» и «Помните об Алеппо».

По данным журнала Time, жюри конкурса World Press Photo было в сомнениях, заслуживает ли снимок главной премии. Эксперты заслуженно называли снимок Озбиличи «одним из самых сильных» кадров прошлого года, но также критиковали его за изображение фанатизма. По данным Time, фото Озбиличи в итоге было признано победителем с минимальным перевесом в один голос: пять против четырех.

«Эта фотография – не только новостной повод, но и ставит серьезнейшие вопросы о мотивах, которыми руководствовался убийца. И ответов на эти вопросы мы, возможно не получим никогда, – описывает работу член жюри Таня Хабука (Tanya Habjouqa). – И что меня особенно поразило – это ботинки посла, которые видны на снимке, в каком они плохом состоянии. Раньше я этой детали не замечала».

Еще один член жюри, Мэри Калверт, отмечает, что сила снимка Озбиличи – в его универсализме. «Эта фотография – концентрация ненависти, отчаяния и фрустрации, которые существуют сегодня в нашем обществе», – говорит она. По ее словам, она «включает себя все то, что происходит в США, России, Сирии»: «можно провести параллели со всеми одинаковыми событиями, которые происходят по всему миру».

Среди других победителей конкурса –​ история убийств наркоторговцев на Филиппинах, которую снял Даниэль Берегуляк для газеты New York Times, сюжет о том, как вымирает популяция носорогов, сняты Брентом Стиртоном для National Geographic и снимок Джонатана Бахмана с протестов в Батон Руж.