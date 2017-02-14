В Сирию в дополнение к подразделениям из Чечни отправили батальон из Ингушетии

В Сирию из Ингушетии направлен батальон военной полиции, рассказал глава северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров в интервью РИА «Новости».

«У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», – сказал он.



По словам Евкурова, цель батальона – «миротворческая миссия для обеспечения безопасности авиагруппы российских Военно-космических сил, а также Центра по примирению враждующих сторон в Сирии».

«Уверен, что наши ребята достойно выполнят задачи, поставленные верховным главнокомандующим министром обороны», – заявил он.

Ранее стало известно, что в батальоне военной полиции в Сирии служат чеченцы. «Новая газета» утверждала, что в окружении Кадырова сформировали два батальона по 600 человек из бойцов специального назначения батальонов «Восток» и «Запад», а процессом руководил лично депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщения о чеченском отряда, заявил, что указанных подразделений в республике не существует. Но сам факт отправки в Сирию чеченских военнослужащих и полицейских Кадыров не опроверг и не подтвердил.