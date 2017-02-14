Эрдоган против расширения еврейских поселений на Западном берегу Иордана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и назвал его «абсолютной провокацией» . Он выступил с речью во время официального визита в Бахрейн.

В январе Израиль объявил о намерении построить более трех тысяч домов на территории Западного берега. Власти Израиля также придали законный статус четырем тысячам уже построенных домов на оккупированной территории. Это решение осудили ООН и Евросоюз.

В прошлом году Турция и Израиль нормализовали отношения после шестилетнего перерыва. В 2010 году, когда турецкое судно из гуманитарной флотилии отказалось подчиниться требованию израильских властей изменить маршрут движения, произошло столкновение с израильским спецназом. Погибли девять граждан Турции. Анкара отозвала своего посла из Израиля.