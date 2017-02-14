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Новости

Эрдоган против расширения еврейских поселений на Западном берегу Иордана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и назвал его «абсолютной провокацией» . Он выступил с речью во время официального визита в Бахрейн.

В январе Израиль объявил о намерении построить более трех тысяч домов на территории Западного берега. Власти Израиля также придали законный статус четырем тысячам уже построенных домов на оккупированной территории. Это решение осудили ООН и Евросоюз.

В прошлом году Турция и Израиль нормализовали отношения после шестилетнего перерыва. В 2010 году, когда турецкое судно из гуманитарной флотилии отказалось подчиниться требованию израильских властей изменить маршрут движения, произошло столкновение с израильским спецназом. Погибли девять граждан Турции. Анкара отозвала своего посла из Израиля.

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