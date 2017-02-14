В Казахстане арестован независимый журналист Жанболат Мамай

В Казахстане главный редактор независимой газеты арестован по обвинению в «отмывании денег». Неправительственная организация Фонд «Адиль Соз» сообщила 13 февраля, что Жанболат Мамай в минувшие выходные дни был помещён на два месяца в камеру предварительного заключения.

Редактируемая Мамаем газета известна критическими публикациями в адрес правительства Казахстана. Следователи утверждают, что журналист был причастен к отмыванию средств, похищенных беглым олигархом Мутаром Аблязовым. Журналист отвергает обвинения в связях с Аблязовым и заявляет о политических мотивах ведущихся в его отношении следственных действий.

Аблязов, как сообщает радио «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»), бывший глава банка БТА, ныне живущий за границей, является главным оппонентом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его разыскивают правоохранительные органы Казахстана, России и Украины в связи с подозрениями в присвоении 5 миллиардов долларов США. Аблязов отвергает эти подозрения и утверждает, что они «политически мотивированы».