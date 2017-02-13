Ташкент поможет вернуть на родину тела узбекских трудовых мигрантов, погибших в Тульской области (видео)

Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех узбекистанцев, погибших при обрушении крыши склада овощей в Тульской области Российской Федерации. Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о проведении переговоров с российской стороной относительно доставки тел погибших на родину и оказания помощи их родным.

Три узбека погибли под рухнувшей крышей

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти трех граждан Узбекистана –​ двух парней, 1992 года рождения и одного мужчины, 1974 года рождения. ​

Официальный представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области, капитан юстиции Татьяна Грызлова сообщила «Озодлику» о том, что трагедия произошла 10 февраля, в 15:50 по местному времени, в результате обрушения крыши здания овощехранилища, принадлежащего картофелеводческому хозяйству «Максим Горький» в селе «Поповка» в Чернском районе Тульской области.

– Это произошло 10 февраля – погибли три человека. В настоящее время ведутся следственно-розыскные мероприятия – по этому вопросу я не могу предоставить вам более подробную информацию. Известно, что люди погибли обрушения крыша производственного цеха. Их личности установлены – все они были рабочими, приехавшими из Узбекистана. В день трагедии 10 февраля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») Уголовного кодекса РФ, – сообщила нашему радио Татьяна Грызлова.

Официальный представитель Следственного комитета также сообщила, что двое погибших были в возрасте 25 лет, третий – в возрасте 43 лет. Но вместо с тем она добавила, что не может разгласить их имена.

Крото того, стало известно о том, что прокуратура Чернского района проводит проверку по факту смерти граждан Узбекистана.

​«Причиной трагедии стал плотный снег»

Как стало известно, обрушение произошло в цехе мойки картофеля, который представляет собой железный ангар длиной около ста метров и высотой 4,5 метра, в центре которого проходит конвейер. Здание было отремонтировано в 2011 году.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, местной полиции и рабочие хозяйства. К поисково-спасательным работам были привлечены 20 сотрудников МЧС и 20 сотрудников полиции.

В беседе с репортером «Озодлика» один из сотрудников полиции Чернского района, участвовавший в спасательных работах, сообщил нашему радио, что по предварительным данным, причиной обрушения могло стать большое количество снега, скопившегося на крыше цеха. Но по другой из версий крыша могла обрушиться из-за ветхого состояния.

Власти хотят вернуть на родину тела своих граждан

Как сообщило информационное агентство РИА Новости, правительство Узбекистана окажет всю необходимую помощь в транспортировке тел погибших на родину.

«В настоящее время МЧС и МИД Республики Узбекистан ведут работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения», – сообщил РИА Новости представитель МЧС республики.

Как стало известно «Озодлику», картофелеводческое хозяйство «Максим Горький», где погибли граждане Узбекистана, принадлежит известному российскому миллиардеру Александру Лебедеву.

Тела узбекских трудовых мигрантов будут отправлены на родину при помощи узбекской диаспоры и консульства Узбекистана в России. Но окажет ли материальную помощь сам Лебедев, на предприятии которого трагически погибли трудовые мигранты из Узбекистана, пока не сообщается.

По данным полиции, Александр Лебедев также зарегистрирован в селе, где произошло обрушение крыши.

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