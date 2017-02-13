Мирзияев поздравил Бердымухамедова с избранием президентом Туркменистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием президентом Туркменистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Результаты прошедших накануне выборов стали еще одним ярким свидетельством высочайшего доверия и полной поддержки туркменским народом проводимых под Вашим дальновидным руководством глубоко продуманных и эффективных общественно-политических и социально-экономических реформ, направленных на обеспечение благосостояния, динамичного развития и процветания Туркменистана. Сегодня проверенные временем и самой жизнью узы дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Туркменистаном продолжают успешно развиваться и укрепляться на основе многовековой близости наших народов», – говорится в официальном поздравлении узбекского президента.

Шавкат Мирзияев пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а туркменскому народу – мира и дальнейшего процветания.

По предварительным итогам Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, Гурбангулы Бердымухамедов набрал на выборах 97,69% голосов избирателей.