В Узбекистане запустили турмаршрут на концерт Юлдуз Усмановой

Один из крупнейших туристических операторов Узбекистана Yasmina-tour запустил специальный маршрут для иностранцев, приуроченный к серии грандиозных концертов примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой. Об этом сообщает Podrobno.uz.

По мнению представителей туристической компании, между Узбекистаном и республиками бывшего Союза всегда были дружеские отношения, культура народов смешивалась, узбекские артисты были любимы по всему СССР.

«Узбекская группа «Ялла» до сих пор пользуется большой популярностью в Содружестве Независимых Государств. Фаррух Закиров имеет звание Народного артиста в девяти странах СНГ. Культурная жизнь Узбекистана, концерты местных звезд будут интересны многим нашим соседям. Мы приглашаем всех побывать на неповторимом шоу-концерте королевы узбекской эстрады, народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой», – отмечается в сообщении компании.

Напомним, что с 11 по 23 апреля в 19:00 во дворце искусств «Истиклол» в Ташкенте пройдут сольные концерты Юлдуз Усмановой. На протяжении 13 дней зрителей будет ждать живое исполнение новой концертной программы «Эй, азиз инсон».

Поклонникам певицы будет представлена новая шоу-программа с участием музыкантов, танцевальных коллективов, впечатляющее световое шоу и оформление, яркие костюмы и многое другое. Прозвучат как полюбившиеся песни, так и новые хиты исполнительницы. Стоимость билетов на концерт варьируется от 20 тысяч сумов до 250 тысяч сумов.

Стоит отметить, что на протяжении целых 11 лет власти Узбекистана не пускали Юлдуз Усманову на большую сцену, все это время она не появлялась на телевидении.

В то время запрет, наложенный на творчество знаменитой певицы, не смогла отменить даже старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, имевшая значительное влияние на принимаемые властями решения.

Запрет, наложенный на творчество певицы, был отменен после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, накануне избрания Шавката Мирзияева новым главой республики.