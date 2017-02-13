Кыргызский политик заявил об активах Атамбаева в офшорах

Кыргызский депутат, лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сообщил, что нашел информацию об имуществе президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в офшорах Кипра. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»), политик сделал это заявление в Бишкеке на форуме «Политика без социальных потрясений. Выборы – без фальсификаций». Текебаев пообещал в ближайшее время представить общественности более подробную информацию.

Лидер «Ата Мекена» ранее заявлял о намерении обратиться к президенту с просьбой раскрыть источники своих доходов и рассказать, откуда у него столько богатства. Позже Текебаев сообщил, что Атамбаев с 2010 по 2015 год заработал 6 миллионов 18 тысяч сомов (текущий курс: один доллар равен 69 сомам), при этом его расходы составили 34 миллиона сомов. По словам Текебаева, эти сведения были рассчитаны на основе данных, полученных от государственной кадровой службы.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уже отреагировал на это заявление Текебаева. Сообщается, что Атамбаев поручил генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по заявлению Омурбека Текебаева о якобы найденных им на Кипре материалах по имуществу президента и проинформировать общественность об итогах проверки.

Алмазбек Атамбаев занимает пост президента Кыргызстана с декабря 2011 года, срок его полномочий на этом посту истекает в конце 2017 года.