В Пакистане в результате взрыва погибли трое военных

В Пакистане в результате взрыва придорожной бомбы в населенной племенами провинции Южный Вазиристан у границы с Афганистаном погибли трое бойцов военизированного отряда, заявили пакистанские военные. В распространенном сегодня их заявлении говорится, что трое бойцов были ранены в ходе операции по оцеплению и проведению обысков в районе Зармилан вечером в воскресенье и позднее скончались в госпитале.

Мохаммед Хурасани, пресс-секретарь запрещенной в стране группировки «Техрик-и-Талибан», заявил об ответственности за это нападение. Он сказал, что взрывом были убиты пятеро военных и уничтожено транспортное средство.

В населенных племенами районах страны ранее прошли масштабные армейские операции, однако боевики все еще совершают периодические атаки. Хурасани также взял ответственность за нападение на автомашину с телевизионной командой в пакистанском городе Карачи, в результате которой был убит технический сотрудник. В текстовом сообщении он заявил, что нападения на представителей СМИ совершаются в ответ за то, что они приняли сторону правительства и армии.