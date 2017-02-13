Швейцарцы за упрощение получения гражданства потомками иммигрантов

Швейцарские избиратели проголосовали за упрощение правил предоставления гражданства представителям третьего поколения иммигрантов. Швейцарский телеканал SRF сообщает, что чуть более 60 процентов избирателей высказались за такую инициативу в ходе национального референдума 12 февраля.

Факт рождения в Швейцарии не предусматривает автоматического получения гражданства этой страны и некоторых других европейских стран. Итоги референдума открывают возможность получения в упрощенном порядке гражданства молодым людям, чьи родители, бабушки и дедушки жили в Швейцарии в течение многих лет. По оценкам, около 25 тысяч человек могут претендовать на гражданство в упрощенном порядке.

Политическая кампания, завершившаяся референдумом 12 февраля, сопровождалась сообщениями об антимусульманских выпадах. Правительство, большинство законодателей и политические партии выступили в поддержку инициативы о предоставлении гражданства потомкам иммигрантов. Исследования показывают, что менее 25 тысяч человек относятся к иммигрантам в третьем поколении - это означает, что по крайней мере один из их предков родился в Швейцарии или имеет вид на жительство в стране. Почти 60 процентов из них итальянцы, другие крупные группы представляют выходцы из Турции и с Балкан. Крайне правая Швейцарская народная партия (SVP) выступила против инициативы, аргументировав это тем, что, по ее мнению, возрастают «риски» того, что больше мусульман станут гражданами Швейцарии, что грозит «утратой швейцарских ценностей».