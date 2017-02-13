Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана на третий срок

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов голосует на избирательном участке, Ашхабад 12 февраля 2017 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов голосует на избирательном участке, Ашхабад 12 февраля 2017 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на новый – третий срок. Об этом сообщает Reuters.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал почти 98 процентов голосов избирателей в ходе голосования в воскресенье. Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов.

Явка, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97 процентов. Радио «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода») при этом сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось.

На выборах 12 февраля присутствовали шесть международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сих пор ОБСЕ ни разу не называла выборы в стране ни честными, ни справедливыми.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркменистана в 2007 году.

В сентябре 2016 года в Конституцию Туркменистана были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом.

Туркмения располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире. Помимо России, эта страна поставляет газ в Китай и Иран. При этом, по данным ООН, население этой бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.

Back to top
XS
SM
MD
LG