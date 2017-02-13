Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана на третий срок

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на новый – третий срок. Об этом сообщает Reuters.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал почти 98 процентов голосов избирателей в ходе голосования в воскресенье. Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов.

Явка, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97 процентов. Радио «Азатлык» (Туркменская редакция радио «Свобода») при этом сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось.

На выборах 12 февраля присутствовали шесть международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сих пор ОБСЕ ни разу не называла выборы в стране ни честными, ни справедливыми.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркменистана в 2007 году.

В сентябре 2016 года в Конституцию Туркменистана были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом.

Туркмения располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире. Помимо России, эта страна поставляет газ в Китай и Иран. При этом, по данным ООН, население этой бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.