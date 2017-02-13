США, Япония и Корея обратились в ООН из-за ракетных запусков КНДР

США, Япония и Южная Корея призвали созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с испытаниями северокорейской баллистической ракеты. Эти действия нарушают резолюцию ООН, заявили представители Вашингтона, Токио и Сеула.Заседание может состояться уже вечером в понедельник.

В воскресенье утром Пхеньян сообщил о запуске баллистической ракетысредней дальности нового типа. В КНДР утверждают, что ракета способна нести ядерные боеголовки.

В Сеуле, Токио и Вашингтоне следили за запуском северокорейской ракеты. Военные считают, что,по всей видимости, это была усовершенствованная версия баллистической ракеты средней дальности «Мусудан», но не межконтинентальная баллистическая ракета.

Это был первый подобный запуск в КНДР с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, и его можно рассматривать как прямой вызов новой администрации. В Вашингтоне уже заявили, что рассмотрят «полный спектр» мер в отношении Пхеньяна , в том числе ужесточение финансовых санкций и увеличение американского военно-морского присутствия в регионе.