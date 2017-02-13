Два телеканала сообщили о тяжелом ранении лидера «ИГ» при авиаударе

Два ближневосточных телеканала сообщили о ранении во время авиаудара в Ираке Абу Бакра аль-Багдади – лидера запрещенной во многих странах экстремистской группировки «Исламское государство». Министерство обороны США пока не подтвердило эту информацию.

По данным вещателей Alsumaria и Alhurra, бомбардировке подверглось селение Эль-Каим на границе Ирака с Сирией. Сообщается, что аль-Багдади получил тяжелые ранения. Также от авиаударов международной коалиции пострадали несколько других исламистов.

На прошлой неделе премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что властям страны удалось установить местоположение аль-Багдади, и все его передвижения отслеживаются.

Власти США объявили Абу Бакра аль-Багдади в международный розыск, за информацию о нем назначена награда до 10 миллионов долларов. Неоднократно поступала информация о гибели лидера «Исламского государства», но позденее ее опровергали.