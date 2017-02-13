«Товары, отправленные через фирму «Абу Сахий», могут вообще не пустить на территорию Узбекистана»

Как заявил сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае, так как товары, отправленные через эту фирму, до сих пор не пустили на территорию Узбекистана, представительство фирмы прекратило прием товаров, а отправленный груз до сих пор остается на узбекско-кыргызской границе. В беседе с «Озодликом» представитель Государственной таможенной службы Кыргызстана подтвердил информацию о том, что товары, отправленные через «Абу Сахий», находятся в пограничной зоне. По его словам, судьба этих товаров зависит от решения узбекской стороны.

Дальнейшая судьба «Абу Сахий»​ остается под вопросом

Как заявил «Озодлику» один из крупных узбекских предпринимателей, вопрос, связанный с импортом товаров из Китая, Турции и других стран через фирму «Абу Сахий», остается под вопросом.

– Скоро «Абу Сахий» может вообще приостановить свою деятельность, фирма может сменить вид деятельности. Сейчас на КПП «Дустлик» находятся по меньшей мере 17 фур. Скоро товары, привезенные из Китая, Турции и других стран через фирму «Абу Сахий», могут вообще не пустить в Узбекистан. Если это случится, то больше всего пострадают предприниматели, которые отправляли свой товар из-за границы, а не «Абу Сахий», – говорит нашему радио предприниматель, который отслеживает ситуацию, связанную с изменением политики Ташкента в отношении фирмы «Абу Сахий».

Сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае заявил нашему радио, что представительно фирмы приостановило прием товаров.

– Сейчас все наши начальники из Узбекистана уехали в Ташкент. Они хотят на месте уточнить ситуацию, но им ничего не говорят. Ни мы, ни наше начальство в Ташкенте не может получить никакой информации. Здесь (в Китае) мы вообще перестали получать груз. Какой резон их принимать, если отправленный нами ранее груз до сих пор остается на узбекско-кыргызской границе, – сказал репортеру «Озодлика» сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае.

Десятки фур остаются на узбекско-кыргызской границе

Пресс-секретарь Государственной таможенной службы Кыргызстана Джаманак Мусурканов в беседе с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о том, что фуры с товарами «Абу Сахий» скопились на узбекско-кыргызской границе. ​

– Транспортная компания (имеется ввиду «Абу Сахий» – Ред.), занимающаяся перевозкой грузов из Китая в Узбекистан транзитом через Кыргызстан, официально обратилась к нам с просьбой до открытия границы продержать их груз на территории Кыргызстана и поставили свои грузовые машины на стоянку. Согласно статьи 170 Таможенного кодекса Кыргызстана, в подобных случаях с транзитных грузов никакая плата не взимается. За информацией о количестве фур, которые сейчас скопились на границе, вам лучше обратиться к представителям «Абу Сахий», у меня данной информации нет, – заявил нашему радио пресс-секретарь Государственной таможенной службы Кыргызстана Джаманак Мусурканов.

Узбекские предприниматели ищут пути обходные пути

В беседе с репортером «Озодлика» ​10 февраля некоторые предприниматели, занимающиеся торговлей в крупных оптовых рынках Ташкента, сообщили, что потеряли всякую надежду на получение своих грузов, отправленных через фирму «Абу Сахий», и начали искать альтернативные пути для ввоза товаров в Узбекистан.

– Я пока не видел, чтобы на нашем рынке закрылись магазины. Но мне известно, что некоторые магазины в крупных гипермаркетах в центре города закрываются из-за высокой арендной платы. Кроме аренды, они платили очень большие налоги. У многих нет товара для продажи, так как товары в нашу страну не поступают. Поэтому все сейчас ищут пути. Сегодня предприниматель с соседнего магазина сходил в таможню. Ему точно посчитали сколько будет стоить растаможка товара, привезенного из Китая. Теперь он говорит: «Сам буду привозить товар, растамаживать его, оформлять все документы и продавать. Возможно, тогда хоть какую-то выгоду буду иметь». Мы тоже скоро хотим сходить в таможню и узнать о ценах. Если после растаможки нам останется хоть какая-то копеечка, то сами будем привозить товар. Если нет, то перейдем на свои отечественные товары. Но и они стоят очень дорого, причем некачественные. До сегодняшнего дня мало кто покупал их, – поделился с нашим репортером один из узбекских предпринимателей, занимающийся продажей товаров, импортируемых из Китая.

«Абу Сахий»​ опровергает наличие проблем

Согласно имеющимся в распоряжении «Озодлика» документам, фирма «Абу Сахий» принадлежит Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой.​

17 января этого года наше радио получило письменный ответ на свои вопросы от адвоката семьи Тилляевых, в котором говорится следующее:

«Как мы уже отмечали вам ранее, «Абу Сахий» платит налоги и никогда не пользовался привилегиями по освобождению от уплаты налогов и таможенных пошлин. Утверждения об обратном являются ложью. Кроме того, деятельность «Абу Сахий» не проверяется узбекскими властями, в отношении компании не было выдвинуто никаких обвинений. Объем бизнеса в последнее время снизился из-за сезона праздников, но данное обстоятельство не является чем-то сверхъестественным; такое происходит ежегодно примерно в это же время. «Абу Сахий» продолжают работать в прежнем режиме».

Если вы являетесь одним из клиентов «Абу Сахий», либо имеете отношение к процессам, связанным с деятельностью этой фирмы, то можете поделиться с нами своей информацией, связавшись с сотрудниками «Озодлика» через мессенджеры Telegram и WhatsApp по следующим номерам: +420 724 971 539; +420 724 740 755 или же оставить сообщение на странице в Facebook'е. Наша редакция гарантирует анонимность вашей личности.

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