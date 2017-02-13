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Узбекистан

«Товары, отправленные через фирму «Абу Сахий», могут вообще не пустить на территорию Узбекистана»

Владельцем фирмы «Абу Сахий» является младший зять покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Владельцем фирмы «Абу Сахий» является младший зять покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

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Как заявил сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае, так как товары, отправленные через эту фирму, до сих пор не пустили на территорию Узбекистана, представительство фирмы прекратило прием товаров, а отправленный груз до сих пор остается на узбекско-кыргызской границе. В беседе с «Озодликом» представитель Государственной таможенной службы Кыргызстана подтвердил информацию о том, что товары, отправленные через «Абу Сахий», находятся в пограничной зоне. По его словам, судьба этих товаров зависит от решения узбекской стороны.

Дальнейшая судьба «Абу Сахий»​ остается под вопросом

Как заявил «Озодлику» один из крупных узбекских предпринимателей, вопрос, связанный с импортом товаров из Китая, Турции и других стран через фирму «Абу Сахий», остается под вопросом.

– Скоро «Абу Сахий» может вообще приостановить свою деятельность, фирма может сменить вид деятельности. Сейчас на КПП «Дустлик» находятся по меньшей мере 17 фур. Скоро товары, привезенные из Китая, Турции и других стран через фирму «Абу Сахий», могут вообще не пустить в Узбекистан. Если это случится, то больше всего пострадают предприниматели, которые отправляли свой товар из-за границы, а не «Абу Сахий», – говорит нашему радио предприниматель, который отслеживает ситуацию, связанную с изменением политики Ташкента в отношении фирмы «Абу Сахий».

Сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае заявил нашему радио, что представительно фирмы приостановило прием товаров.

– Сейчас все наши начальники из Узбекистана уехали в Ташкент. Они хотят на месте уточнить ситуацию, но им ничего не говорят. Ни мы, ни наше начальство в Ташкенте не может получить никакой информации. Здесь (в Китае) мы вообще перестали получать груз. Какой резон их принимать, если отправленный нами ранее груз до сих пор остается на узбекско-кыргызской границе, – сказал репортеру «Озодлика» сотрудник представительства «Абу Сахий» в Китае.

Десятки фур остаются на узбекско-кыргызской границе

Пресс-секретарь Государственной таможенной службы Кыргызстана Джаманак Мусурканов в беседе с репортером «Озодлика» подтвердил информацию о том, что фуры с товарами «Абу Сахий» скопились на узбекско-кыргызской границе. ​

– Транспортная компания (имеется ввиду «Абу Сахий» – Ред.), занимающаяся перевозкой грузов из Китая в Узбекистан транзитом через Кыргызстан, официально обратилась к нам с просьбой до открытия границы продержать их груз на территории Кыргызстана и поставили свои грузовые машины на стоянку. Согласно статьи 170 Таможенного кодекса Кыргызстана, в подобных случаях с транзитных грузов никакая плата не взимается. За информацией о количестве фур, которые сейчас скопились на границе, вам лучше обратиться к представителям «Абу Сахий», у меня данной информации нет, – заявил нашему радио пресс-секретарь Государственной таможенной службы Кыргызстана Джаманак Мусурканов.

Узбекские предприниматели ищут пути обходные пути

В беседе с репортером «Озодлика» ​10 февраля некоторые предприниматели, занимающиеся торговлей в крупных оптовых рынках Ташкента, сообщили, что потеряли всякую надежду на получение своих грузов, отправленных через фирму «Абу Сахий», и начали искать альтернативные пути для ввоза товаров в Узбекистан.

– Я пока не видел, чтобы на нашем рынке закрылись магазины. Но мне известно, что некоторые магазины в крупных гипермаркетах в центре города закрываются из-за высокой арендной платы. Кроме аренды, они платили очень большие налоги. У многих нет товара для продажи, так как товары в нашу страну не поступают. Поэтому все сейчас ищут пути. Сегодня предприниматель с соседнего магазина сходил в таможню. Ему точно посчитали сколько будет стоить растаможка товара, привезенного из Китая. Теперь он говорит: «Сам буду привозить товар, растамаживать его, оформлять все документы и продавать. Возможно, тогда хоть какую-то выгоду буду иметь». Мы тоже скоро хотим сходить в таможню и узнать о ценах. Если после растаможки нам останется хоть какая-то копеечка, то сами будем привозить товар. Если нет, то перейдем на свои отечественные товары. Но и они стоят очень дорого, причем некачественные. До сегодняшнего дня мало кто покупал их, – поделился с нашим репортером один из узбекских предпринимателей, занимающийся продажей товаров, импортируемых из Китая.

«Абу Сахий»​ опровергает наличие проблем

Согласно имеющимся в распоряжении «Озодлика» документам, фирма «Абу Сахий» принадлежит Тимуру Тилляеву, супругу младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой.​

17 января этого года наше радио получило письменный ответ на свои вопросы от адвоката семьи Тилляевых, в котором говорится следующее:

«Как мы уже отмечали вам ранее, «Абу Сахий» платит налоги и никогда не пользовался привилегиями по освобождению от уплаты налогов и таможенных пошлин. Утверждения об обратном являются ложью. Кроме того, деятельность «Абу Сахий» не проверяется узбекскими властями, в отношении компании не было выдвинуто никаких обвинений. Объем бизнеса в последнее время снизился из-за сезона праздников, но данное обстоятельство не является чем-то сверхъестественным; такое происходит ежегодно примерно в это же время. «Абу Сахий» продолжают работать в прежнем режиме».

Если вы являетесь одним из клиентов «Абу Сахий», либо имеете отношение к процессам, связанным с деятельностью этой фирмы, то можете поделиться с нами своей информацией, связавшись с сотрудниками «Озодлика» через мессенджеры Telegram и WhatsApp по следующим номерам: +420 724 971 539; +420 724 740 755 или же оставить сообщение на странице в Facebook'е. Наша редакция гарантирует анонимность вашей личности.

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