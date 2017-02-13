ФРГ впервые выдала международный ордер на арест члена «ИГ»
Германия впервые выдала международный ордер на арест члена экстремистской организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена во многих странах, включая Россию.
Как сообщает газета Welt am Sonntag, розыскиваемый обвиняется в военных преступлениях и геноциде. На основании опросов пострадавших власти Германии установили причастность мужчины к порабощению тысяч женщин-езидок на севере Ирака.
В 2014 году «Исламское государство» похитило и удерживало в рабстве тысячи езидских женщин. В ООН назвали произошедшее геноцидом. В 2016 году около 30 тысяч езидов получили убежище в Германии.