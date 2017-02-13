Президентом ФРГ избран Франк-Вальтер Штайнмайер

Новым, 12-м по счету президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек.

Штайнмайер – единый кандидат от «большой коалиции» в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – одержал победу уже в первом туре.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Глава бундестага Норберт Ламмерт, выступая на открытии заседания Федерального собрания по избранию нового президента ФРГ, призвал помнить о необходимости единства Европы перед лицом политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Ламмерта, ни Трамп, ни Путин не заинтересованы в единой Европе. Поэтому, отметил политик, необходимо демонстрировать непреложный интерес к сильной Европе и сохранить ее единой.

Ламмерт остановился на последних действиях президента США Дональда Трампа и предупредил его об опасности курса, ставящего своей целью изоляцию. Тот, кто требует разобщенности – вместо открытости миру и провозглашает частью своей программы лозунг «Америка – прежде всего», не должен удивляться, что ему будут платить той же монетой, подчеркнул Ламмерт.