«Лукойл» рассказал, какое топливо будет на его первой заправке в Узбекистане

Компания «Лукойл» частично раскрыла информацию о своей первой автозаправке, которая будет открыта в Ташкенте, в районе бывшего завода ТАПОиЧ.

По данным компании, здесь будут продавать высококачественное дизельное топливо, бензин АИ-92, АИ-95, соответствующие стандарту EURO-5.

Помимо основной услуги, то есть заливки топлива, на заправке можно будет подкачать шины, почистить салон пылесосом. Рядом расположится удобная парковка и минимаркет, в котором клиентам предложат продукты питания, а также непродовольственные группы товаров, в том числе фирменные масла компании, автохимию, автоаксессуары и многое другое.

Среди других бонусов – уютное кафе, услуга «зарядка мобильных устройств». Специальные условия ждут и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, заправка будет оснащена бесплатным Wi-Fi и двумя планшетами, которыми смогут воспользоваться клиенты, передает Podrobno.uz.

Планируется, что заправка будет работать круглосуточно. Оплата будет осуществляться как наличными, так и по терминалу. Что касается цен и открытия заправки, то компания просит клиентов чуточку подождать и не распространять различные слухи.

«О ценах на бензин, как и о самом открытии вы узнаете в самом ближайшем будущем», – отметили в компании.

Напомним, что в середине января этого года «Озодлик» одним из первых сообщил об открытии в Ташкенте первой автозаправки российской нефтяной компании «Лукойл». Тогда в беседе с репортером нашего радио специалисты узбекской акционерной компании «Узнефтмахсулот» заявили, что появление в Узбекистане сети автозаправочных станций под брендом «Лукойл» может стабилизировать рынок топлива в республике.