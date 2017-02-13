Кыргызстан ведет переговоры с Турцией о возмещении ущерба от падения «Боинга 747»

Правительство Кыргызстана ведет переговоры с турецкой стороной по возмещению материального ущерба пострадавшим в результате крушения грузового самолета «Боинг 747» под Бишкеком. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на заседании правительственной комиссии по этому вопросу, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

«В ходе совещания было отмечено, что на сегодня 12 семей, пострадавшие в результате авиакатастрофы, размещены в квартирах для временного проживания со всеми удобствами на территории города Бишкек и Чуйской области», – сообщили в пресс-службе кабмина.

По данным МЧС, на специальный счет, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, поступило 82 миллиона 920 тысяч сомов. Спецсчет остается открытым, так как деньги от граждан продолжают поступать.

Абулгазиев подчеркнул, что правительство обеспечит целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан страны.

По информации Министерства здравоохранения Кыргызстана, стационарное лечение продолжают получать 11 пострадавших, из которых: в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии – 1 человек; в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения – 7 человек; в городском родильном доме №2 – 1; в республиканский центр психического здоровья госпитализированы – 2 человека. Как отмечается, состояние госпитализированных относительно удовлетворительное, медицинская помощь больным оказывается в полном объеме.

Первый вице-премьер отметив, что вопрос обеспечения жильем пострадавших является одним из главных вопросов, подчеркнул, что правительство добивается справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике.

Напомним, грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи-СУ близ столичного аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Гонконг – Стамбул. В результате авиакатастрофы 39 человек погибли, десятки людей пострадали.