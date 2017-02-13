Мирзияев уволил трех полковников милиции и заявил, что в правоохранительных органах должны работать исключительно честные люди

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе селекторного совещания 9 февраля уволил с должности начальника Управления МВД на транспорте Рамзиддина Гаффарова, начальника Управления внутренних дел Андижанской области Дильшода Бабаджанова и начальника Управления внутренних дел Ташкентской области Азиза Бабахаджаева.

Останутся только честные, а все нечестные – уйдут ​

В информации, распространенной телеканалом «Узбекистан», сообщается о том, что эти чиновники были уволены со своих постов «за допущение серьезных недостатков и ошибок в ходе своей трудовой деятельности».

О дальнейшей судьбе этих чиновников и о том, кто был назначен на их должности, пока ничего неизвестно.

В ходе селекторного совещания президент Шавкат Мирзияев подверг критике работу сотрудников милиции, в частности, он обвинил во взяточничестве офицеров дорожно-патрульной службы.

Как заявил президент, в прошлом году из органов внутренних дел были уволены в общей сложности 4518 сотрудников, в том числе 966 работников – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями.

Шавкат Мирзияев оценил работу милиционеров, как «непригодную» и «противоречащую интересам человека».

«Никому не секрет, что метод их работы абсолютно непригодный. Я об этом говорю впервые. Кому-то это может не понравиться. Кому-то эти слова могут показаться высокопарными. Но, на самом деле, это – истина. Дай бог, мы расставим все по местам. В правоохранительных органах будет работать честный милиционер, нечестный – уйдет», – заявил в ходе селекторного совещания Шавкат Мирзияев.

Также президент Узбекистана предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности.

Беззаконная милиция

Несмотря на то, что Шавкат Мирзияев, еще будучи врио президента подписал закон «Об органах внутренних дел», вступление этого закона в силу было приостановлено до марта 2017 года.

Проект закона был подготовлен и представлен Олий Мажлису после того, как ныне покойный президент Ислам Каримов в начале 2016 года подверг жесткой критике работу правоохранительных органов.

Пока еще не вступивший в силу закон упорядочивает полномочия и обязанности органов внутренних дел.

В новом законе также установлены гарантии и механизмы правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.

До этого милиция Узбекистана работала на основании Устава, принятого в 1990 году.

Как говорит в беседе с «Озодликом» офицер милиции в отставке Абдукадыр Абдуллаев, личный состав милиции с нетерпением ждет, когда новый закон вступит в силу и действительно будет работать на деле:

– Только после того, как это закон начнет работать, у милиционеров хватит времени получать свою зарплату честным путем и кормить на нее свою семью. Из-за отсутствия закона милиционеры в Узбекистане были вынуждены надевать фартуки и собирать хлопок, прореживать всходы хлопчатника, и даже загонять скот вместо фермеров, – говорит нашему радио бывший сотрудник милиции.

«Коррупция исчезнет, если один милиционер будет получать зарплату десятерых своих коллег»

Проживающий ныне во Франции правозащитник из Узбекистана Талиб Якубов говорит «Озодлику», что после обретения независимости в 1991 году в Узбекистане резко возросло число сотрудников милиции:

– В советском Узбекистане по всей республике работало 45 тысяч сотрудников милиции. Сейчас только в самом Ташкенте работает около 60 тысяч милиционеров. В документе, который попал мне в руки 3-4 года назад, говорится, что в Узбекистане число сотрудников милиции составляет 800 тысяч человек. Это много по сравнению с количеством населения, – говорит Талиб Якубов.

Он считает, что при разработке политики борьбы с коррупцией необходимо учитывать опыт Грузии при президенте Саакашвили:

– Саакашвили уволил из органов внутренних дел абсолютно всех сотрудников милиции. Такого еще в мире не наблюдалось. Затем он, вместо десяти сотрудников, взял на работу одного сотрудника и назначил ему зарплату остальных девятерых. Таким образом он смог покончить с коррупцией в грузинской милиции. Точно также нужно поступить и у нас. Пусть вместо десятерых сотрудников, в милиции останется один и, получая высокую зарплату, работает более эффективно, – считает в беседе с нашим репортером правозащитник Талиб Якубов.

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