Выборы президента Туркменистана: в столичном избирательном участке готовятся подделать результаты в пользу Бердымухамедова (видео)

В Туркменистане 12 февраля проходят президентские выборы. 11 февраля вечером редакция «Азатлыка» получила информацию о том, что на одном из избирательных участков, организованном в средней школе № 15 города Ашхабада, готовятся массовые вбросы бюллетеней в пользу действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

По утверждению источника, близкого к участковой избирательной комиссии, в пятницу, 10 февраля в школе №15 по улице Кемине (2035-улица по цифровому исчислению) ученикам средних классов было поручено заполнить бюллетени для голосования в пользу кандидата Бердымухамедова.

«В школе номер 15 расположен избирательный участок. Учителя входят состав комиссии. Средним классам с 5-го по 7-ой было дано поручение разными чернилами и разными почерками заполнить бюллетени. Поручили средним классам, так как опасались, что более старшие классы могут проболтаться. Заполненные бюллетени будут вброшены вместо не пришедших избирателей», – рассказал собеседник «Азатлыка».

Эту информацию корреспонденту «Азатлыка» подтвердили еще несколько человек, знакомые с ситуацией.

Корреспонденты «Азатлыка» до полудня обошли несколько избирательных участков Ашхабада, и как они рассказали, большой активности голосующих не наблюдается. Несмотря на это Центральная избирательная комиссия Туркменистана сообщила, что на 15.00 часов по местному времени проголосовало более 86 процентов избирателей. При этом, по утверждению ЦИК, в столице к этому времени проголосовали более 91 процента избирателей.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании также наблюдалось грубое нарушение избирательного законодательства республики. В частности, привлекли к себе внимание общественности действия нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, претендующего на третий президентский срок, который 30 января, во время встречи в Ахальской области президент Бердымухамедов вручил телевизор, в качестве подарка животноводам, представители которых, в свою очередь, пообещали поддержать его на выборах. Эта встреча была показана по национальному телевидению Туркменистана.

До этого на встрече с местными строителями в Лебапской области дал указание официальным лицам о предоставлении им путевок для семейного отдыха в национальной курортной зоне Аваза.

На президентских выборах 12 февраля участвуют 9 кандидатов, включая действующего главу государства.

Его соперники это – Бекмырат Аталыев от Партии промышленников и предпринимателей – председатель правления Акционерно-коммерческого банка «Рысгал», Дурдыгылыч Оразов от Аграрной партии – председатель Марыйского областного комитета партии, заместитель хякима (главы администрации) Марыйского велаята (области) Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, заместитель хякима Дашогузского велаята Меретдурды Гурбанов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского велаята Сердар Джелилов, гендиректор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Сулейман Нурнепесов и заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов.

Выборы президента Туркменистана с самого начала назывались «предрешенными» и обозреватели предсказывали победу Бердымухамедова.

Материал «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода»)