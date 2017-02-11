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Известный американский актер стал причиной запрета узбекского фильма «Дайди»

Рекламный баннер узбекского фильма «Дайди» («Бродяга»), на котором отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена.

Рекламный баннер узбекского фильма «Дайди» («Бродяга»), на котором отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена.

Известный американский актер Морган Фримен стал причиной запрета на показ в кинотеатрах страны узбекского фильма «Дайди» (Бродяга).

Национальное агентство «Узбеккино» в ходе мониторинга сообщений в социальных сетях выявило факты нарушения ряда законодательных актов при рекламе художественного фильма «Дайди», снятого компанией Timur Film. Об этом сообщает интернет-издание Podrobno.uz.

В частности, на выпущенных к фильму трейлерах, баннерах и билетах было отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена. Его образ взят из фильма «Последние рыцари», снятого компаниями Великобритании и Южной Кореи. Однако никаких документов, дающих право на отображение лица актера, у узбекской компании не было.

Студия Timur Film для повышения спроса на свой фильм ввела в заблуждение общественность ложными сведениями о том, что будто бы заокеанская кинозвезда снялась в кинокартине и тем самым нарушила права зрителей. Несомненно, что лицо Фримена интригует зрителей и искусственно повышает интерес к фильму, особенно снятому в Узбекистане.

В связи со всеми этими нарушениями действующего законодательства «Узбеккино» внесло официальное представление в Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности. До вынесения их вердикта дано указание приостановить показ фильма в кинотеатрах республики.

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