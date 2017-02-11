На юге Казахстана по обвинению в терроризме арестовано 15 граждан

Комитетом национальной безопасности Казахстана совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алматы и близлежащих районах Алматинской области проведена серия специальных операций, задержаны 15 подозреваемых граждан, сообщает сегодня «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода») со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек. При обысках по местам жительства задержанных изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием», – говорится в официальном сообщении.

Других подробностей не приводится, не оглашаются и имена арестованных 15 граждан.