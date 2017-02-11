На юге Афганистана совершена атака смертника, есть жертвы

По крайней мере 11 человек погибло сегодня в столице афганской провинции Гельманд на юге страны при взрыве бомбы смертника, сообщают местные власти. Ранено около 20 человек, среди них две женщины и трое детей. По крайней мере трое из погибших – афганские военнослужащие.

Представитель губернатора провинции Омар Зуак сказал, что смертник взорвал начиненную взрывчаткой машину у ворот банка в городе Лашкар Га, когда туда прибыли на машине афганские военнослужащие за своей зарплатой.

Ответственности за атаку пока никто на себя не взял, но движение «Талибан» захватило ранее крупные районы в провинции Гельманд и часто угрожало безопасности города Лашкар Га.

В провинции Гельманд размещены сотни иностранных военнослужащих, которые ведут обучение подразделений афганских спецслужб и оказывают им поддержку под командованим НАТО.