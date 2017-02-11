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Новости

В Алматы прошел обыск у редактора газеты «Саяси калам. Трибуна»

Гражданский активист Жанболат Мамай (в центре) у своей машины. Алматы, 6 декабря 2016 года.

Гражданский активист Жанболат Мамай (в центре) у своей машины. Алматы, 6 декабря 2016 года.

В Алматы у исполняющего обязанности главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая прошел обыск. Об этом «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») сообщила его мать Менизат Токпатаева. Она сказала, что с обыском к ним домой сегодня рано утром явилась группа, представившаяся «сотрудниками финпола». Они провели обыск в квартире, тщательно досмотрев комнату Мамая, по завершении увели его с собой, сказала она.

Сегодня утром журналист «Саяси калам. Трибуна» Инга Иманбай написала в Facebook’e, что с обыском пришли и в редакцию. Номера Мамая и Иманбай с утра не отвечают. В опубликованной на странице Иманбай в Facebook’e видеозаписи виден человек, представляющийся следователем следственно-оперативной группы.

К двери редакции газеты, как передает репортер «Азаттыка», в настоящее время прикреплена бумага без штампа, на которой от руки написано «Иманбаева И.Е.», а также фамилии «Жакыпбеков Н., Алипбек Н.».

«Опечатанная» дверь офиса редакции газеты «Саяси калам. Трибуна». Алматы, 10 февраля 2017 года.

«Опечатанная» дверь офиса редакции газеты «Саяси калам. Трибуна». Алматы, 10 февраля 2017 года.

В пресс-службе Национального бюро «Азаттыку» сообщили, что Мамай подозревается в причастности к предположительному «отмыванию части похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам. Трибуна».

В начале этого месяца выпуск газеты «Саяси калам. Трибуна» вышел с запозданием. Типография, где печаталась газета, объяснила задержку задолженностью редакции. Сам Мамай заявлял, что задержка вызвана политическими причинами. В декабре он заявлял о нападении на его машину.

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