В Алматы прошел обыск у редактора газеты «Саяси калам. Трибуна»

В Алматы у исполняющего обязанности главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая прошел обыск. Об этом «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») сообщила его мать Менизат Токпатаева. Она сказала, что с обыском к ним домой сегодня рано утром явилась группа, представившаяся «сотрудниками финпола». Они провели обыск в квартире, тщательно досмотрев комнату Мамая, по завершении увели его с собой, сказала она.

Сегодня утром журналист «Саяси калам. Трибуна» Инга Иманбай написала в Facebook’e, что с обыском пришли и в редакцию. Номера Мамая и Иманбай с утра не отвечают. В опубликованной на странице Иманбай в Facebook’e видеозаписи виден человек, представляющийся следователем следственно-оперативной группы.

К двери редакции газеты, как передает репортер «Азаттыка», в настоящее время прикреплена бумага без штампа, на которой от руки написано «Иманбаева И.Е.», а также фамилии «Жакыпбеков Н., Алипбек Н.».

В пресс-службе Национального бюро «Азаттыку» сообщили, что Мамай подозревается в причастности к предположительному «отмыванию части похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам. Трибуна».

В начале этого месяца выпуск газеты «Саяси калам. Трибуна» вышел с запозданием. Типография, где печаталась газета, объяснила задержку задолженностью редакции. Сам Мамай заявлял, что задержка вызвана политическими причинами. В декабре он заявлял о нападении на его машину.