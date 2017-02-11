В Узбекистане эксгумировано тело предпринимателя, скончавшегося в отделении милиции

В Сурхандарьинской области Узбекистана эксгумировано тело 33-летнего предпринимателя Муродиллы Омонова, скончавшегося вскоре после задержания сотрудниками милиции. По словам его матери Кароматхон Кадыровой, эксперты Генеральной прокуратуры провели эксгумацию тела ее сына только после того, как она обратилась с жалобой в администрацию президента Шавката Мирзияева и заявила, что ее сын скончался в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных органов.

20 января этого года 33-летний предприниматель Муродилло Омонов был задержан сотрудниками РОВД Джаркунганского района Сурхандарьинской в нетрезвом состоянии. Однако спустя несколько часов после задержания, родственникам выдали его тело.

Родственники Омонова заявили журналистам, что на его теле были обнаружены множественные телесные повреждения, в частности, зашитая рана над бровью и трещины в задней части черепной коробки. Семья Муродиллы Омонова предоставила СМИ его фотографии перед захоронением.

В милиции Кароматхон Кадыровой сообщили, что ее сын скончался от сердечного приступа – инфаркта миокарда. Однако женщина подвергла сомнению официальную версию причины смерти сына. Все это время ее волновал вопрос – откуда тогда на теле ее сына появились множественные телесные повреждения.

9 февраля в беседе с репортером «Озодлика» Кароматхон Кадырова рассказала о том, что после ее жалобы в администрацию президента специальные эксперты Генеральной прокуратуры прибыли в Джаркурганский район, где вместе с сотрудниками местной прокуратуры провели эксгумацию тела ее сына.

Кадырова утверждает, что правоохранительные органы Джаркурганского района до сих пор не разглашают истинную причину смерти ее сына Муродиллы Омонова. Женщина говорит, что на днях следователи областной прокуратуры выдвинули уже новую версию смерти ее сына.

– Следователь прокуратуры Сурхандарьинской области попросил меня подписать решение суда, в котором написано, что мой сын повесился на своей куртке. Это противоречит логике! Ведь комиссия приехала только после того, как я обратилась с жалобой в республиканские органы, – говорит «Озодлику» мать скончавшегося в отделении милиции предпринимателя.

Напомним, что ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти предпринимателя Муродиллы Омонова. Следствие ведет прокуратура Джаркурганского района Сурхандарьинской области. Представитель РОВД Джаркурганского района заявил репортеру нашего радио, что более подробную информацию в интересах следствия в настоящее время он не может предоставить.

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