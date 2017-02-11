Сбивший насмерть двух людей милиционер из Андижана приговорен к 10 годам тюрьмы

Балыкчинский районный суд по уголовным делам Андижанской области приговорил инспектора дорожно-патрульной службы Управления безопасности дорожного движения УВД Андижанской области, младшего сержанта Бунёдбека Кулматова к 10 годам лишения свободы.

По как пишут сообщившие об этом местные СМИ, во время несения службы Б. Кулматов нарушил правила дорожного движения, а точнее превысил скорость своего автомобиля марки «Лассети», из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Нексия».

В результате ДТП водитель и пассажир «Нексии» – житель Маргилана И. Мирзажонов и житель Намангана Ё. Салимов скончались.

Приговором суда младший сержант Бунёдбек Кулматов был признан виновным по пункту «а», части 3, статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческие жертвы») УК Узбекистана и лишен свободы сроком на 10 лет.

Напомним, что на селекторном совещании в минувший четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике сотрудников органов внутренних дел. Также он предложил каждый четверг недели объявить днем предотвращения и профилактики преступности.