В Кыргызстане теленок с двумя головами умер через 20 минут после рождения

В селе «Ак-Тилек» Кадамджайского района Баткенской области Кыргызстана на свет появился двухголовый теленок. Необычное явление произошло 9 февраля, сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода») со ссылкой на местный телеканал Yntymak.kg. Фотографиями теленка поделился ветеринар села «Кыргыз-Кыштак» Муратов Астанакул.

По его данным, корова и теленок принадлежит местному жителю Махаммаду Карабаеву. Теленок появился на свет днем, примерно в 15.00, когда скотина была еще на пастбище. Теленок скончался через 20 минут после рождения. Ему в рот пытались влить молоко, но он не смог сделать ни одного глотка.

По данным ветеринаров, животные с двумя головами появляются на свет чаще мертвыми.