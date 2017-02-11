Аль-Абади попросил Трампа снять запрет на въезд граждан Ирака

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади попросил президента США Дональда Трампа снять запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан своей страны. В пятницу состоялся первый телефонный разговор лидеров двух стран после вступления Трампа в должность президента, сообщает Reuters со ссылкой на иракские власти.

В разговоре Трамп отметил, что США видят в Ираке союзника в борьбе с терроризмом. Сейчас на территории страны находится американский военный контингент для помощи иракской армии и курдским отрядам отвоевать город Мосул у исламистов.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, – Трамп подписал вскоре после вступления в должность в январе. После массовых протестов судья в США, однако, на прошлой неделе приостановил действие указа. Трамп обратился в апелляционный суд с требованием его восстановить, однако в четверг суд отклонил это ходатайство.