Турция: у России были координаты турецких военных

Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что у России были координаты местоположения турецких военных, которые погибли 9 февраля в результате российского авиаудара в Сирии.

По данным Reuters, они в течение десяти дней не меняли своей дислокации. Также в заявлении Генштаба Турции говорится, что координаты военных за сутки до удара были переданы российскому военному атташе в Анкаре и на базу Хмеймим в Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при авиаударе российские военные использовали координаты, которые передала Турция. Он отметил, что турецкие военнослужащие не должны были там находиться. Также Песков заявил, что инцидент произошел в результате «несогласованности в предоставлении координат». Такую же позицию высказали источники «Коммерсанта» в Министерстве обороны России.

Накануне в Сирии в результате российского авиаудара в районе города Эль-Баб погибли трое турецких военнослужащих, участвующих в боях с джихадистами. Еще 11 были ранены. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с произошедшим.