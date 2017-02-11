Радио «Свобода» осуждает Туркменистан за преследования журналистов

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» осудила власти Туркменистана за преследование независимых журналистов.

В заявлении президента корпорации Томаса Кента содержится призыв немедленно освободить журналистов Сапармамеда Непескулиева и Худайберды Аллашова, сотрудничавших с Туркменской редакции радио «Свобода» – радио «Азатлык».

Аллашов, известный своими критическими материалами о положении в стране, был арестован 3 декабря 2016 года по обвинению в хранении жевательного табака. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Корреспондент радио «Азатлык» Сапармамед Непескулиев в сентябре 2015 года был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков.

Правозащитникм не раз называли эти обвинения сфабрикованными по политическим мотивам.

Томас Кент напомнил, что в преддверии президентских выборов в Туркмении 12 февраля особенно необходимо обеспечить всем избирателям право на доступ к достоверной информации о кандидатах, их программах,о ситуации в стране в целом.

США, ОБСЕ, а также организации а защиту свободы прессы обеспокоены судьбой независимых журналистов в Туркменистане. Правозащитники из Human Rights Watch и «Репортеров без границ» осудили «беспрецедентное наступление» на свободу слова в Туркменистане в канун выборов.