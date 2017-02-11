Как Facebook сделал сирийского беженца «брюссельским террористом»

В Германии беженец из Сирии Анас Модамани требует подал в суд на Facebook и требует убрать все фото-фейки с его фотографиями. К несчастью, мужчина оказался слишком похож на «брюссельского террориста», и пользователи соцсети написали тысячи постов, обвиняя его в преступлении, которого он не совершал.

В прошлом году 19-летний беженец из Сирии Анас Модамани восемь месяцев провел в лагере для мигрантов в немецком Швангау.

«Где-то на третий день мне надо было идти за покупками, и я увидел на улице много журналистов и людей», – рассказывает он. Все они встречали канцлера Германии Ангелу Меркель. Анас попросил разрешения сделать с политиком селфи и поделился фотографией в соцсетях:

«Она увидела меня и сама разрешила, – утверждает он. – Пожелала мне хорошего года и другим мигрантам тоже пожелала счастья».

Если бы молодой человек знал, к каким последствиям приведет публикация снимка –​ он никогда не сделал того, что сделал. Когда случились теракты в Брюсселе (22 марта в аэропорту Завентем и на станции метро «​Маэльбек»​ произошли два взрыва, в результате которых погибли 35 человек), оказалось, что он очень похож на одного из преступников.

После теракта снимок Модамани вместе с Меркель быстро распространился по соцсетям с подписями «Канцлер Германии делает селфи с террористом». Историю о снимке подхватили многие «официальные» медиа, в том числе российские телеканалы. Жизнь молодого сирийца стала настоящим адом. Он начал получать угрозы, его оскорбляли и предлагали убираться прочь из страны, а его репутация оказалась навеки испорчена.

«Они перевернули мою жизнь. Сказали, что мне надо убираться из Германии. Я уже практически не могу один на улицу выйти», –​ жаловался Модамани.

Он подчеркивал, что не сделал ничего плохого: никогда не попадал в криминальные истории, выучил немецкий, работает и уважает страну, которая его приютила.

Он неоднократно писал жалобы в Facebook и другие соцсети. Администрация фейсбука удаляла фотофейки, где Модамани называли террористом, но на месте одной удаленной фотографии немедленно появлялось несколько новых.

Его приемная семья помогала ему воевать с троллями: «Я начала писать всем распространителям слухов, что это неправда. Но они в ответ начали контркомпанию и сообщили об Анасе журналистам. В конце концов берлинские газеты подхватили новость и выяснили, что это фейк, и и слухи развеялись. Об этом также много писали на антифорумах беженцев, что это ложь», – рассказывает женщина, в семье которой в тот момент жил Модамани.

Когда истерия вокруг снимка с Меркель стала всерьез мешать жизни Анаса, он не выдержал и подал на Facebook в суд, требуя, чтобы админы раз и навсегда удалили все фейковые фото с его лицом.

«Мы хотим, чтобы Фейсбук удалил весь подобный контент. И чтобы он делал это в ответ на каждую связанную с ним жалобу, – подчеркивает юрист, который представляет интересы юноши. – Сейчас он лишь лицемерно извиняются и предлагают блокировать спорные посты для жителей Германии. Но из любой другой страны они по-прежнему будут видны».

«Страха не испытываю, – объяснил свой иск Модамани. – Но я очень бы хотел, чтобы никто не использовал мои фотографии».

Администрация Facebook пока утверждает, что требование беженца просто невозможно исполнить технически: «Ежедневно публикуются миллиарды сообщений. Чтобы проверить каждое из них, нужна чудо-машина. А она не существует», – заявил в ходе слушаний юрист, представляющий компанию.

Суд должен принять решение по делу Модамани 7 марта. Но если судья встанет на сторону сирийца – соцсети, вероятно, придется изобрести «чудо-машину» для удаления фейков. Или заплатить огромный штраф.

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